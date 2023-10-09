Актер Павел Баршак не выходит на связь после госпитализации

У актера Павла Баршака, который сейчас находится в больнице, отключен телефон. Об этом сообщает kp.ru.

По словам источника издания, звезду «Солдатов» госпитализировали после того, как он подрался с преследователем своей подруги в ее квартире. Это случилось в ночь на 9 октября, когда Баршак находился в гостях у 32-летней Анастасии — хореографа по танцам.

Тогда некий 26-летний Александр забрался на балкон к девушке. По сообщениям Telegram-канала Baza, изначально Павел и Анастасия сидели на балконе, а когда друзья ушли с балкона, то Александр залез на козырек и перелез на балкон. Мужчина начал выяснять отношения с актером. После непродолжительного разговора между двумя мужчинами завязалась драка.

В полиции подтвердили факт госпитализации Баршака из-за потасовки в квартире балерины, но не стали вдаваться в подробности произошедшего.

Недавно сообщалось, что актер Павел Баршак попал в больницу прямо со съемок сериала. С утра Баршак поехал на съемки сериала, во время которых он почувствовал себя плохо.

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