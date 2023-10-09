Стали известны подробности госпитализации актера Павла Баршака

Актер Павел Баршак, которого накануне госпитализировали, попал в больницу прямо со съемок сериала. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Портал ранее информировал, что Баршак утром 9 октября был госпитализирован с проникающим ранением грудной клетки и переломом ребер.

По данным Baza, в ночь на 9 октября Баршак находился в гостях у своей подруги, 32-летней Анастасии — хореографа по танцам. Девушка пожаловалась другу на парня по имени Александр, который ей названивал и настойчиво просил выйти за него замуж. Накануне упоминаемый мужчина вновь позвонил женщине позвонил, однако на этот раз телефон взял Павел и сказал, чтобы тот забыл номер Анастасии.

Спустя несколько минут, когда Павел и Анастасия сидели на балконе, Александр пришел к дому женщины. Когда друзья ушли с балкона, Александр залез на козырек и перелез на балкон, мужчина начал выяснять отношения с актером. После непродолжительного разговора между двумя завязалась драка. Спустя некоторое время Александр ушел, пишет Baza.

С утра Баршак поехал на съемки сериала, во время которых он почувствовал себя плохо. Оттуда актера доставили в больницу, говорится в сообщении Telegram-канала.

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