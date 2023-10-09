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Критик Соседов считает, что Алла Пугачева предала давшую ей все страну

Критик Соседов заявил, что Алла Пугачева предала страну из-за плохого воспитания

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Global Look Press

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил YouTube-каналу «FAMETIME TV», что артистам нельзя прощать предательство.

«Тем более, если ты большой артист и наплевал на свою страну, которая тебе дала все — славу, деньги и успех», — подчеркнул телеведущий.

После этого Соседов вспомнил о словах Аллы Пугачевой, которая назвала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) своих недоброжелателей холопами и призвала их «скрежетать зубами».

«Ты без этой страны никто и ничто, а потом называешь людей этой страны, которые тебя сделали той, кем ты стала, рабами и холопами. Это прощать нельзя. И это непростительно. Никому нельзя [прощать], а ей особенно», — отметил критик.

Соседов считает, что Примадонна высказалась подобным образом из-за плохого воспитания и невысокой культуры:

«Когда-то это все закрывалось талантом, хорошими песнями и энергией. Но когда они ушли с возрастом, то осталось только отсутствие культуры, воспитания и вот это: «Ха-ха-ха, а я крутая». Вся эта вульгарность осталась, — и мы ее увидели. Печально. Это печально для нее в первую очередь».

Критик подытожил, что Пугачева наплевала на то, что было свято — зрителей. Поэтому он считает, что артистку нельзя прощать.

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