Самбурскую высмеяли за отказ сниматься в сериале

Актер Станислав Ярушин посмеялся над своей коллегой по цеху, актрисой Настасьей Самбурской из-за ее отказа принять участие в съемках продолжения сериала «Универ». Ранее появилась информация о том, что Настасья также хотела присоединиться к проекту, но за повышенный гонорар. Теперь бывшие коллеги насмехаются над ней, сообщает «Пятый канал».

На странице Ярушина в социальных сетях появились его комментарии об отказе актрисы от участия в съемках. В настоящее время в Москве продолжается работа над созданием продолжения популярного сериала. В одном из интервью Анна Хилькевич спросила актера, скучает ли он по Настасье. Ярушин ответил довольно резко.

«Мне не скучно без Самбурской! Так получилось, такова жизнь. Ничего страшного. Мне все равно, есть она или нет. Я считаю, что никто не является незаменимым, всегда найдутся замены», — ответил артист.

В августе Самбурская объяснила свое нежелание сниматься в продолжении культового ситкома «Универ» отсутствием финансовой мотивации. Артистка уточнила, что ради некоторых предложений может снизить свои требования. При этом, отметила Самбурская, иногда ей надоедает подолгу играть одних и тех же персонажей, поэтому ей нужна другая мотивация, например финансовая.

О съемках новой части комедийного сериала под названием «Универ. 13 лет спустя» стало известно 26 июля 2023 года. К своим ролям вернутся Виталий Гогунский, Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов и Екатерина Молоховская.

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