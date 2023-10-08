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Бруно Марс отменил концерт в Израиле после обстрелов

Американский певец Бруно Марс отменил концерт в Израиле и улетел из страны

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brunomars/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com/Global Look Press

Поп-звезда Бруно Марс отменил свой концерт в Тель-Авиве и покинул Израиль после начала обстрелов страны. Об этом сообщает The Times of Israel.

Американский исполнитель вместе с 60 членами своей команды улетел в Афины, а после этого отправился в Катар, чтобы продолжить свой мировой тур. Несостоявшийся концерт должен был пройти 7 октября в Тель-Авиве.

Недавно сообщалось, что певица Глюкоза опубликовала в своем Telegram-канале фотографию из бомбоубежища в Израиле.

Близкая подруга певицы журналистка Ксения Собчак добавила в соцсетях, что Глюкоза вместе с семьей полетела в Израиль на концерт Бруно Марса. Она заявила, что артистка планирует вылететь из Израиля уже завтра.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее сообщалось, что российские музыканты начали отменять свои концерты в Израиле из-за обстрелов.

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