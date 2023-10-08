Шэрон Стоун рассказала, как изменилась ее жизнь после инсульта

Актриса Шэрон Стоун призналась, что ей нужно спать по восемь часов в день без перерывов, чтобы не допустить второго инсульта. Ее слова передает Fox news.

Артистка призналась, что сон помогает работать таблеткам, которые она принимает.

«Долгое время я притворялась, что со мной все в порядке. Но после случившегося я стала инвалидом, и из-за этого меня часто не берут на работу», — отметила звезда «Основного инстинкта».

По словам актрисы, она живет подобным образом жизни уже 22 года. Он стал для нее привычным, поэтому артистка не стесняется об этом говорить.

До этого Стоун вспоминала, что пережила инсульт в 2001 году. По словам артистки, шансы на ее выживание составляли 1%. Ей пришлось восстанавливаться семь лет.

«И мой контракт изменился. Теперь я могу работать максимум по 14-часов в день. Поэтому я не работаю уже 20 лет», — заявила актриса.

Недавно сообщалось, что 65-летняя Шэрон Стоун вышла на публику в кожаном костюме. Комплект от бренда Tod's стоит около $15 тысяч. Образ дополнила массивная сумка через плечо. Перед камерой она позировала без макияжа.

Ранее Крис Хемсворт рассказал, как изменил стиль жизни после предупреждения об Альцгеймере.