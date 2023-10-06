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В Театре Луны опровергли информацию, что Елена Кондулайнен пропала без вести

«КП»: Краснопольский опроверг слухи, что актриса Кондулайнен пропала без вести

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен действительно не отвечает на звонки и не звонит сама, однако, она не пропала без вести, рассказал kp.ru заместитель художественного руководителя Театра Луны Игорь Краснопольский.

По словам Краснопольского, в театре поддерживают с артисткой только одностороннюю связь, отправляют ей зарплату.

«Она не пропала без вести. Но последствия инсульта остаются. Наверное поэтому, у нее нет особого желания появляться на публике», — сказал он.

6 октября «Экспресс газета» сообщала, что Елена Кондулайнен пропала без вести. Художественный руководитель Театра Луны, где служила артистка, Евгений Герасимов также говорил, что не знает о местонахождении Кондулайнен. Работавший на протяжении многих лет с артисткой стилист Игорь Калмыков также заявил, что не может связаться с ней.

В 2020 году Елену Кондулайнен госпитализировали из ресторана с подозрением на инсульт. У нее была затруднена речь, она не могла поднять руку. Позднее актрису выписали из больницы и, как признавались близкие артистки, она смогла полностью восстановиться.

Ранее певица Татьяна Анциферова вспомнила, как ей предлагали сделать звание за деньги.

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