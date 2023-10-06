В Театре Луны опровергли информацию, что Елена Кондулайнен пропала без вести

Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен действительно не отвечает на звонки и не звонит сама, однако, она не пропала без вести, рассказал kp.ru заместитель художественного руководителя Театра Луны Игорь Краснопольский.

По словам Краснопольского, в театре поддерживают с артисткой только одностороннюю связь, отправляют ей зарплату.

«Она не пропала без вести. Но последствия инсульта остаются. Наверное поэтому, у нее нет особого желания появляться на публике», — сказал он.

6 октября «Экспресс газета» сообщала, что Елена Кондулайнен пропала без вести. Художественный руководитель Театра Луны, где служила артистка, Евгений Герасимов также говорил, что не знает о местонахождении Кондулайнен. Работавший на протяжении многих лет с артисткой стилист Игорь Калмыков также заявил, что не может связаться с ней.

В 2020 году Елену Кондулайнен госпитализировали из ресторана с подозрением на инсульт. У нее была затруднена речь, она не могла поднять руку. Позднее актрису выписали из больницы и, как признавались близкие артистки, она смогла полностью восстановиться.

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