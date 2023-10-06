Сергей Шнуров вернулся на сцену Петербурга с песней про Беглова

Лидер рок-коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров впервые вышел на сцену Петербурга после четырехлетнего перерыва. Об этом сообщает «Фонтанка.ру»,

Музыкант выступил в клубе «Джаггер» во время концерта группы «Зоя». Перед своим выступлением певец признался, что не мог не исполнить сатирическую песню «Пока так», приехав в Санкт-Петербург.

Этот трек Шнуров выпустил в 2022 году, а также клип к ней. Ролик за день набрал почти миллион просмотров на YouTube. В нем солист «Ленинграда» предстает в образе коммунальщика, жалующегося на городские власти. В самом тексте также упоминается нынешний губернатор Петербурга Александр Беглов.

Позднее Беглов назвал песни Шнурова про мусор и снег в Петербурге «матерными частушками».

«Не про каждого губернатора сочиняют песни. Пусть пишут и поют, их дело. Каждый зарабатывает на жизнь, как может», — заявил чиновник.

7 июля сообщалось, что Беглов запретил «Ленинграду» выступать на Суперкубке России. Вместо музыкального коллектива под руководством Сергея Шнурова на мероприятии сыграли группы «Би-2» и «Танцы Минус».

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