Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минкульте Казахстана об отмене концертов Галкина: «Искусство — вне политики»

В Минкульте Казахстана призвали не политизировать отмену концертов Галкина

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Глава Минкульта Казахстана Аида Балаева призвала не политизировать отмену концертов комика Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом). Ее слова передает ТАСС.

«Относительно концертов Галкина уже комментарии были, они не связаны с политикой, а связаны с хозяйственно-бытовыми вопросами. Я считаю, что культура и искусство — вне политики» — заявила чиновница.

Балаева подчеркнула, что организацией выступлений юмориста занимались коммерческие организации.

Концерт Галкина должен был пройти 8 октября в Центральном концертном зале «Казахстан» в городе Астана. Однако с 4 по 10 октября в здании будут проводиться технические работы на сетях водопровода, поэтому мероприятие пришлось отменить.

Другое выступление юмориста должно было состояться 9 октября во Дворце республики в Алма-Ате. 1 октября администрация концертного зала сообщила о его закрытии из-за аварийного состояния механики сцены. По словам руководства, на ремонт уйдет около двух недель.

Позднее Галкин высмеял организаторов отмененных концертов.

«В связи с этим несколько мыслей: не могу ли я помочь залам с ремонтом? Может успеем?» — пошутил комик.

Ранее отец Ивана Урганта заявил, что шоу «Вечерний Ургант» закрыли на всякий случай.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий