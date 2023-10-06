В Минкульте Казахстана об отмене концертов Галкина: «Искусство — вне политики»

Глава Минкульта Казахстана Аида Балаева призвала не политизировать отмену концертов комика Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом). Ее слова передает ТАСС.

«Относительно концертов Галкина уже комментарии были, они не связаны с политикой, а связаны с хозяйственно-бытовыми вопросами. Я считаю, что культура и искусство — вне политики» — заявила чиновница.

Балаева подчеркнула, что организацией выступлений юмориста занимались коммерческие организации.

Концерт Галкина должен был пройти 8 октября в Центральном концертном зале «Казахстан» в городе Астана. Однако с 4 по 10 октября в здании будут проводиться технические работы на сетях водопровода, поэтому мероприятие пришлось отменить.

Другое выступление юмориста должно было состояться 9 октября во Дворце республики в Алма-Ате. 1 октября администрация концертного зала сообщила о его закрытии из-за аварийного состояния механики сцены. По словам руководства, на ремонт уйдет около двух недель.

Позднее Галкин высмеял организаторов отмененных концертов.

«В связи с этим несколько мыслей: не могу ли я помочь залам с ремонтом? Может успеем?» — пошутил комик.

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