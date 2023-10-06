Верховный шаман России оценил выбор псевдонима певца SHAMAN

Верховный шаман России, глава кызылской местной религиозной организации шаманов «Адыг-Ээрен» («Дух медведя») Кара-оол Допчун-оол рассказал «Газете.Ru» о своем отношении к певцу SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). По его словам, он не знаком с творчеством артиста, но одобряет выбор такого сценического имени.

«С творчеством певца не знаком. Нет ничего плохого в том, что он взял себе такой псевдоним. Шаман — звучит сильно и гордо», — сказал верховный шаман.

Кара-оол Допчун-оол был избран верховным шаманом России на первом всероссийском съезде шаманов, прошедшем в 2018 году в столице Тувы Кызыле.

Ранее верховный шаман России рассказал, при каком условии закончится спецоперация.