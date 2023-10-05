Игорь Николаев продолжает восстановление дома после операции

Певец и композитор Игорь Николаев восстанавливается дома после операции на сердце. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении музыканта.

Музыкант чувствует себя хорошо, отмечает знакомый артиста.

15 сентября Telegram-канал 112 сообщил, что Николаева экстренно госпитализировали. В тот же день Telegram-канал Mash заявил, что композитор был переведен в реанимацию. По данным издания, у народного артиста РФ якобы обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта.

19 сентября звезде провели операцию на сердце — коронарное шунтирование, — а 20 сентября перевели в стационар. 22 сентября сообщалось, что Николаев поправляется после операции и занимается гимнастикой и ЛФК.

Позднее певец Михаил Шуфутинский заявил, что его коллега Игорь Николаев мог попасть в больницу из-за осложнений от перенесенной коронавирусной инфекции.

В конце сентября сообщалось, что из-за проблем со здоровьем Николаев повысит свой гонорар как минимум на миллион рублей и сократит количество концертов.

Ранее Кевина Спейси госпитализировали в Ташкенте с подозрением на инфаркт.