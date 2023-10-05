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Блогерша Мамиашвили пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за сериала «Жизнь по вызову»

Блогерша Мамиашвили обвинила сериал «Жизнь по вызову» в появлении отека квинке

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Блогерша и младшая дочь главы Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили Лиза пошутила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о сериале «Жизнь по вызову».

Она призналась, что сразу же после просмотра сериала режиссера Сарика Андреасяна у нее поднялась температура, однако вскоре самочувствие улучшилось.

«Весь день я чувствовала себя хорошо, но вечером решила посмотреть уже второй сезон. И случился отек квинке», — написала Мамиашвили.

Блогерша обратилась с вопросом к постановщику шоу: «Что я тебе сделала, Сарик Андреасян?!»

Девушка отметила, что решила посмотреть сериал «Жизнь по вызову» из-за потребности расслабить мозг. Мамиашвили заявила, что не ожидала такого исхода.

Премьера первого сезона «Жизни по вызову» состоялась в августе 2022 года. Продолжение шоу вышло на экраны 1 сентября 2023-го.

Сериал рассказывает о рынке эскорт-услуг. Главный герой — Александр Шмидт по кличке Мэджик/Волшебник (Павел Прилучный). Он владеет элитным эскорт-агентством. Бизнесмен занимается воспитанием собственной дочери и переживает, что близкие узнают о его основном роде деятельности. Для остальных Шмидт — топ-менеджер консалтинговой компании.

Ранее Лариса Гузеева чуть не «упала в обморок» от роскоши на светской премьере фильма с Харламовым.

*  владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена
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