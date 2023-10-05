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Мари Краймбрери рассказала, как относится к сексу без обязательств

Певица Мари Краймбрери призналась, что ей нравится секс только по любви

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Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Певица Мари Краймбрери на шоу Иды Галич «Есть вопросики» призналась, что ей не нравится заниматься сексом без любви к партнеру.

«У меня потребностей в сексе нет, если я не влюблена. Не верю в секс для здоровья, потому что, мне кажется, в сексе самое классное, что налаживает наше здоровье, — это выброс эндорфинов. Извините, конечно, но мне не доставляет удовольствия, даже когда меня обнимает мужчина, который мне не симпатичен», — заявила Краймбрери.

При этом звезда призналась, что сейчас абсолютно свободна. Краймбрери заверила, что никогда не склонялась к определенному типажу мужчин. Звезда выразила мнение, что до сих пор не нашла себе партнера, так как сама не знает, чего ищет в своей второй половинке.

«На работе я босс, а дома я женщина. Они мужчины считывают меня вот такой же сильной и дома в том числе. А я, наоборот, хочу домой приходить, расслабляться и кайфовать, я не хочу указывать», — пояснила Краймбрери.

Ранее Клава Кока пожаловалась на токсичность фанатов после конца реалити-шоу.

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