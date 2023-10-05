Яна Чурикова объяснила, как соцсети могут «погубить» молодых артистов

Телеведущая Яна Чурикова в разговоре с «Пятым каналом» выразила мнение, что быстрая слава из-за популярности в соцсетях может погубить молодых артистов.

«Если человек не знает, чего он хочет, соцсети могут погубить очень легко. Потому что это — быстрая слава, это непонятно, что делать с этой славой, которая просто сваливается на тебя. Время, когда люди прославились только благодаря телевизионным шоу, кануло в лету довольно давно. И мы все это видим», — высказалась Чурикова.

При этом телеведущая считает, что в обретении популярности за счет социальных сетей нет ничего плохого, но иногда внезапная слава может помешать развитию артиста, так как он может не знать, что с ней делать. По словам Чуриковой, ставшие популярными в соцсетях артисты в основном делятся на две категории: те, кто выступает под фонограмму, и настоящие профессионалы своего дела.

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