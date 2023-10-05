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Гузеева сравнила дочь с Фредди Крюгером из-за шалости в рыбном ресторане

Актриса Гузеева назвала дочь Лелей Крюгером из-за крабовых фаланг на пальцах

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Актриса Лариса Гузеева опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео с 23-летней дочерью Ольгой, с которой они вместе пошли в рыбный ресторан.

«Когда у тебя дурацкая дочь, она дурацкое находит во всем и везде. Какая девочка… Леля Крюгер», — сказала Гузеева.

На кадрах видно, что дочь актрисы надела на пальцы фаланги крабов, из-за чего сложилось впечатление, будто у девушки на руках колючие перчатки, схожие с теми, что носил Фредди Крюгер из популярного хоррора «Кошмар на улице Вязов».

Ольга Бухарова родилась в 2000 году в союзе артистки Ларисы Гузеевой с ресторатором Игорем Бухаровым. У актрисы также есть старший сын Георгий от редактора Кахи Толордавы.

В августе Бухарова пожаловалась на оскорбления в соцсетях, которые поступили в адрес ее внешности из-за пирсинга. Одна из подписчиц наследницы Гузеевой даже сравнила пирсинг с соплями, на что ей ответила уже сама Лариса Гузеева. Она посоветовала даме отойти от зеркала.

Ранее Стас Костюшкин рассказал, какое прозвище дал ему дедушка после эксперимента с чаем.

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