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Звезда «Уральских пельменей» получил назад похищенные вещи

Юморист Сергей Ершов заявил, что ему вернули украденное за вознаграждение

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ershovsergey1/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Юморист и звезда «Уральских пельменей» Сергей Ершов заявил, что ему вернули назад украденные вещи. Об этом пишет URA.RU.

«Друзья! Похищенное вернули за вознаграждение. Спасибо всем, кто переживал и помогал. А таких было немало. Надеюсь, что моя безалаберность явилась уроком для многих», — высказался Ершов.

Незадолго до этого у Ершова украли из машины ноутбук и портфель, где лежали документы артиста, а также наработки по будущему сериалу.

Недавно суд Лос-Анджелеса постановил, что певица Леди Гага не обязана платить $500 тысяч вернувшей ее собак женщине по имени Дженнифер Макбрайд, так как суд доказал ее причастность к краже. В феврале суд постановил, что Макбрайд была причастна к похищению двух французских бульдогов Леди Гаги, она получила условный срок за сокрытие краденого.

После инцидента Макбрайд подала на певицу в суд, так как та отказалась выплачивать ей $500 тысяч, которые обещала в качестве вознаграждения вернувшему ее собак человеку.

Ранее Гуф признался в измене Юлии Королевой во время брака.

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