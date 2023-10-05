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Андрей Ургант рассказал, как относится к жене своего сына

Актер Андрей Ургант похвалил сына Ивана за выбор хорошей жены

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Андрей Ургант на шоу «Легенда» признался, что очень поддерживает выбор жены своего сына Ивана Урганта.

«Он советовался со мной, когда женился. Это было большой честью для меня. Сын не сделал это исподтишка или неожиданно. Он просто пришел и сказал: «Папа, у меня есть женщина, которую я люблю по-настоящему, и я бы хотел на ней жениться, — как ты к этому относишься?» — вспомнил Ургант.

По словам актера, он не стал противиться решению сына, даже не стал уточнять, любит ли он свою будущую супругу. В итоге отец телеведущего остался в восторге от Натальи Кикнадзе, которая, по словам Андрея Урганта, не обсуждает на публике семейные проблемы, не высказывается в адрес знаменитостей, а занимается семейными делами.

«Сын оказался прав, у него прекрасный выбор. Наташа — совершенно замечательный человек, чудесная мать, потрясающая хозяйка… Ни в какие средства массовой информации не лезет и занимается моей семьей… семьей моего сына, значит, и моей», — заявил Ургант.

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