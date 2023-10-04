Татьяна Буланова и Света Светикова рассказали, как заставляют себя выходить на сцену

Артистка Светлана Светикова рассказала «Газете.Ru», что иногда ей лень выступать из-за переутомления, однако при выходе на сцену энергия появляется из ниоткуда. А певица Татьяна Буланова уточнила, что ей выйти на сцену может помешать только болезнь.

«Безусловно, случается лень. В основном из-за переутомления, когда играешь больше десяти шоу подряд без выходных. А в моем случае бывает и по 70 шоу без выходных. Силы покидают, случается опустошение. Но когда выходишь на сцену, точнее, когда попадаешь в состояние, ту самую роль, которую играешь, ситуацию, она захватывает. И непонятно откуда появляется энергия. Это волшебство сцены. Более того, сцена лечит. Адреналин, который получает артист на сцене — наркотик. Но когда я возвращаюсь домой, то ленивей меня вряд ли можно найти. Я просто смотрю кино и ем попкорн. Ну и тискаю своих детей! Бороться с ленью я не умею. Я просто встаю и делаю. А вообще я очень ленивый человек. Не знаю, почему. Может, потому что пашу с четырех лет. А может такая и была всегда. В детстве всегда была занята, всегда в графике. Побороть лень можно, только приняв ее. Просто встать и начать делать», — сказала она.

Певица Татьяна Буланова в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что порой ей было тяжело выходить на сцену из-за состояния здоровья или сложностей в жизни, но она преодолевала это чувство у с помощью силы воли и ответственности.

«Лень никогда не было! Бывало, что самочувствие было плохое и по состоянию здоровья тяжело было выходить! Бывало, что сложные жизненные ситуации происходили. Но надо было в любом случае выходить и работать. С помощью силы воли и чувства ответственности», — подчеркнула она.

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