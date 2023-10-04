Звезда «Реальных пацанов» рассказал, как подружился с Хабенским из-за ночных бесед в палатках

Актер и режиссер Антон Богданов в интервью «СтарХиту» рассказал, как подружился с Константином Хабенским на съемках фильма «Огонь».

«У нас на «Огне» было много ночных смен — около 19 подряд, и вагончики стояли напротив друг друга в чистом поле. А что ночью делать, когда ты не в кадре? Сидеть чаи гонять? Он выглядывал, стучал ко мне и приглашал в гости. Потом я уже просто так заходил, зная, что Константин Юрьевич там — так и коротали время каждую ночь», — вспомнил Богданов.

По словам актера, Хабенский не уставал от его вопросов, а наоборот был рад отвечать более молодому коллеге. Богданов рассказал, что звезда «Метода» обычно занят из-за плотного рабочего графика, но соглашается сняться даже в низкобюджетных проектах, если считает их интересными. Артист добавил, что Хабенский не любит, когда актеров зовут сняться в фильме исключительно ради того, чтобы привлечь внимание публики.

«Он кучу историй вспомнил из своего начинания, становления, дружбы с Гармашом, Пореченковым. Хохма на хохме», — резюмировал Богданов.

Ранее Антон Богданов рассказал, с кем из «Реальных пацанов» общается до сих пор.