В России покажут марафон фильмов с Инной Чуриковой к 80-летию со дня рождения актрисы

На телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция» состоится киномарафон, посвященный 80-летию со дня рождения актрисы Инны Чуриковой. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Инна Чурикова впервые появилась в кино в фильме «Тучи над Борском», где она сыграла одноклассницу главной героини. В 1967 году актриса получила главную роль в фильме Глеба Панфилова «В огне брода нет», затем она вновь сыграла в фильме Панфилова — «Начало». За свою творческую карьеру Чурикова исполнила более 60 ролей в кино и сотрудничала с таким режиссерами, как Карен Шахназаров, Георгий Данелия, Марк Захаров и многими другими.

Киномарафон начнется в 7:20 с комедии Эдмонда Кеосаяна «Стряпуха», Чурикова сыграла в картине буфетчицу Варвару. В 8:40 покажут «Я шагаю по Москве» Данелии, где актриса исполнила роль девушки, которая выиграла в конкурсе, нарисовав лошадь быстрее всех. В 10:00 в эфир выйдет еще один фильм Данелии — «Тридцать три». В этой ленте Чурикова перевоплотилась в соблазнительницу по имени Розочка.

В 11:20 покажут «Валентину» по пьесе Александра Вампилова, где Чурикова сыграла буфетчицу Анну, мать одного из претендентов на руку и сердце главной героини. Завершит киномарафон трагикомедия «Курьер» о переходном возрасте. По сюжету главный герой Иван Мирошников провалил экзамены в вуз и под протекцией матери, которую сыграла Чурикова, устроился работать курьером в журнал.

17 января в храме Христа Спасителя завершилось прощание с народной артисткой СССР Инной Чуриковой. На панихиду по Чуриковой собрались деятели искусств, коллеги, друзья и близкие актрисы, а также ее поклонники. Президент России Владимир Путин, премьер-министр страны Михаил Мишустин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл прислали венки.

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