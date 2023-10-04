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Кушанашвили вспомнил, как Валерию закидали бутылками на выступлении

Телеведущий Кушанашвили: теннисист Марат Сафин заступился за Валерию на концерте

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Кадр из видео/Super/Youtube

Телеведущий Отар Кушанашвили вспомнил, как певица Валерия выступала в развлекательном комплексе «Метелица», но ее начали освистывать.

«Нам, большинству из нас, хотелось поглазеть на «Сплин». <...> И вот тут выходит певица Валерия, вся в белом, и начинает петь «Мою Москву». Из разгоряченного зельем и транквилизаторами зала кричат, все громче и громче, в том числе «Пошла вон отсюда!» и так далее», — сказал телеведущий.

Кушанашвили заявил, что артистка без происшествий исполнила первую песню, однако во время второй на сцену начали кидать бутылки и стаканы.

«Валерия решила было уйти, но тут [Марат] Сафин встал из-за стола и взлетел на сцену. Подобрал пивную бутылку и, запустив ее обратно в зал...» — вспомнил шоумен.

Он добавил, что после выхода теннисиста Сафина никаких эксцессов в тот вечер не происходило.

Недавно Кушанашвили раскритиковал на своем YouTube-шоу «Каково?!» комика Славу Комиссаренко за пост о недавней свадьбе с вебкам-моделью. Телеведущий назвал юмориста недалеким за то, что тот попытался объясниться перед публикой, и тем самым только подогрел интерес к скандалу.

Ранее сообщалось, что группа «Ария» отменила концерт в Ставрополе в день выступления.

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