Сергей Сафронов рассказал о здоровье после тяжелой болезни

Шоумен Сергей Сафронов признался, что сейчас у него все в порядке со здоровьем, однако ему приходится каждые полгода проходить врачей. Его слова передает «СтарХит».

«Нахожусь в ремиссии, очень надеюсь, что зараза не вернется ко мне. Надеюсь, мне удалось ее победить», — заявил Сафронов.

По словам телеведущего, после постановки диагноза он отказался от вредных привычек и начал придерживаться правильного питания.

«С того момента, как я заболел, мне стали писать люди, рассказывать о своих онкологических заболеваниях. У нас даже образовался клуб в соцсети, где я поддерживаю заболевших, их родных. Пытаюсь помочь их словом, связями. Пытаюсь убедить их не опускать руки», — отметил иллюзионист

Около двух лет назад в грудной клетке Сафронова была обнаружена опухоль. Образование было размером 12 см. Ему диагностировали рак лимфатической системы, после этого шоумен начал курс лечения.

В начале июня Сафронов рассказал, как попал в ДТП из-за выбежавшей на дорогу собаки. Сафронов объяснил, что ехал с дачи на съемки. Однако в один момент собака выбежала на дорогу, из-за чего телеведущий резко свернул.

Ранее Буланова отреагировала на угрозы Андрея Разина из-за трибьют-концерта Шатунова.