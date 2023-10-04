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В школах Румынии ввели дисциплину об истории Холокоста

Школьникам Румынии начнут преподавать историю еврейского народа и Холокоста

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Shutterstock

В Румынии ученикам средней школы начнут преподавать дисциплину «История евреев. Холокост». Об этом сообщает ТАСС.

Как признался премьер-министр Марчел Чолаку, тем самым Румыния хочет принять на себя ответственность за свою роль в Холокосте:

«Румыния не была ограждена от трагических последствий связей между [германским] нацизмом и румынским фашизмом, будучи свидетелем обрушения ценностей и распада институтов. Именно поэтому наш моральный долг — поддерживать и развивать образование в области истории евреев и Холокоста».

Государственный деятель подчеркнул, что обществу необходимо знать ошибки истории, чтобы не повторять их. В Румынии называют преподавание новой дисциплины для школьников шагом вперед.

В конце июня сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины с 1 сентября 2024 года. По словам замдиректора департамента госполитики Минпросвещения Анны Тимофеевой, на данный момент формируется рабочая группа, которая займется этой программой, в нее войдут представители Минобороны и МЧС. Параллельно министерство планирует вести работу над новым учебником по этому предмету.

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