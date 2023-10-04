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«Останусь крайним»: Стас Ярушин боится влезать в конфликт между Инстасамкой и Boyka

Актер Стас Ярушин: Инстасамка и Boyka ругаются на амбициях, а не из-за песни

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Плюшки/YouTube

Звезда «Универа» Стас Ярушин заявил, что не планирует влезать в конфликт между рэпершей Инстасамкой и певицей Mia Boyka из-за перепевки трека «За деньги — да» на YouTube-шоу актера. Его слова передает Telegram-канал «Звездач».

«Они же на амбициях ругаются, а не из-за песни. Это же девчонки. Еще подружатся-помирятся. Я в скандалы между двумя девочками не лезу — останусь крайним», — отметил Ярушин.

12 сентября сообщалось, что Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) хочет судиться с Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко). Зотеевой не понравилось, что Бойко исполнила кавер на песню «За деньги — да». По данным Super.ru, Mia Boyka получила звонок от команды рэперши, во время которого представители Зотеевой потребовали от нее публично высказаться о своей ошибке. При этом сама Mia Boyka не планирует извиняться.

На днях Инстасамка показала новый образ в шубе и леопардовом лонгсливе. Девушка позировала рядом с букетом цветов, который был выше нее. Фанаты в комментариях признались, что образ певицы напомнил ей времена начала 2010-х. При этом многие положительно оценили такой лук и поддержали Инстасамку.

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