Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Помощница Бари Алибасова о восстановлении шоумена: «Все, что надо — он делает»

Помощница Бари Алибасова: шоумену помогает внучка Федосеевой-Шукшиной

close
100%
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Помощница шоумена Бари Алибасова Елена рассказала в беседе с «Пятым каналом», что сейчас артист восстанавливается после третьей операции на позвоночнике.

«Все, что надо — он делает. Не говорит, что ему нравится, что не нравится. Есть слово «надо», — подчеркнула женщина.

По словам Елены, Алибасов занимается на комплексном тренажере и особое внимание уделяет мышцам спины и ногам. Ему помогает внучка бывшей супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна.

Помощница шоумена добавила, что ему также прописала строгая диета, однако иногда артист позволяет себе отступления от здорового питания.

В конце августа Алибасов показал, как занимается спортом с внучкой-бодибилдершей Федосеевой-Шукшиной. Женщина несколько лет назад увлеклась бодибилдингом. Она говорила, что ни бабушка, ни мать актриса Мария Шукшина не поняли, зачем она «раскачалась», но спортсменка давно мечтала о такой форме, поэтому не отступила от цели.

В июне 2021 года Бари Алибасову сделали операцию на позвоночнике, в которой он нуждался после падения с лестницы.

Ранее певица Бьянка рассказала, как чуть «не втащила» бабушке за границей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий