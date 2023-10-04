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Экс-участница «Голоса» вспомнила, как Градский заставил ее раздеваться

Певица Алла Рид рассказала, что разделась перед Градским по просьбе композитора

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Экс-участница «Голоса» певица Алла Рид вспомнила, как композитор Александр Градский пригласил ее к себе домой, чтобы обсудить рабочие вопросы и попросил раздеться. Ее слова передает «Пятый канал».

«Приезжаю к нему. Открывается дверь. Он говорит: «Ну, раздевайся». Я думаю: «Ну все, начался шоу-бизнес», — рассказала Рид.

По словам исполнительницы, Градский попросил артистку надеть его рубашку и когда она сделала это, то композитор предложил ей спеть в подобном образе на предстоящем концерте.

«Мы приезжаем в этот павильон. Декабрь. Холод собачий. Я в рубашке и босиком — прогоны же идут», — отметила певица.

Рид добавила, что позднее ей дали белые тапки для репетиции, чтобы было не так холодно.

«Конечно, Александр Борисович умел придумать такое, что никому не было дано», — подытожила артистка.

Недавно Рид признавалась, что заразилась на съемках передачи «Три аккорда» детской болезнью, которая у взрослых протекает тяжело. Певица назвала болезнь своего рода расплатой за успех.

Ранее сообщалось, что группа «Ария» отменила концерт в Ставрополе в день выступления.

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