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Комик Александр Незлобин рассказал, как чуть не развелся с женой из-за эмиграции

Комик Александр Незлобин признался, что жена не хотела уезжать за границу

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РИА «Новости»

Комик Александр Незлобин признался, что его супруга Алина Круглова не хотела уезжать за границу, поэтому пара задумывалась о разводе. Об этом юморист рассказал в YouTube-интервью Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом).

«Резко просыпаюсь в четыре утра с мыслью: «Надо уехать». Жена сказала: «Это импульсивное решение. Как в ковид, все будут паниковать. Сейчас все разрулится, езжай один», — вспомнил Незлобин.

По итогу комик улетел в США вместе со своей 10-летней дочерью. Позднее к ним присоединилась Круглова.

Незлобин отметил, что его супруге не нравится жить в эмиграции:

«Здесь многим некомфортно: хуже сервис, чем в Москве, дороже такси, нет большой сферы услуг, здесь разрешены пистолеты и частично наркотики. Здесь куча минусов, но есть и куча плюсов».

Юморист подчеркнул, что сознательно отказался от перспективных проектов в России, а сейчас зарабатывает небольшими концертами в барах. По словам Незлобина, в США комику труднее выйти на хороший доход: если в России начинающий юморист зарабатывает $3 тысячи, то в Америке эти деньги получают артисты при полной посадке и часть из этой суммы забирает сама площадка и менеджмент.

«Дочь прошла по нашей квартире, села на тахту, посмотрела на меня и говорит: «Мне надоело жить в этой нищете». Отвечаю: «Черт, мне тоже! Я в ней живу 40 лет, ты всего десять». Она: «Зачем мы переехали в эту страну?! В Москве у меня было все», — вспомнил ситуацию Незлобин.

Ранее бывшая жена Птахи рассказала о шоке рэпера из-за развода.

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