Cкончался актер из «Тихого Дона» Сергей Зубенко

Режиссер, актер театра и кино Сергей Зубенко ушел из жизни в возрасте 61 года. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщил Омский ТЮЗ.

Артист умер 2 октября после тяжелой и продолжительной болезни.

Зубенко появился на свет в 1962 году, в 1985-м окончил Иркутское театральное училище, затем работал в Иркутском, Волгоградском, Красноярском, Челябинском ТЮЗах. На протяжении 18 лет актер служил в Омском государственном драматическом «Пятом театре». С 2014 года Зубенко работал в Омском театре юных зрителей.

Фильмография артиста насчитывает несколько работ, в том числе многосерийный фильм Сергея Урсуляка «Тихий дон» (2015) по одноименному роману Михаила Шолохова и сериал «Ненастье».

1 октября стало известно, что народный артист России Коняев, известный широкой публике по роли в фильме «Тишина», скончался на 87-м году жизни.

Ранее сообщалось, что умер актер из «Республики ШКИД» Александр Липов.