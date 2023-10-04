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Cкончался актер из «Тихого Дона» Сергей Зубенко

Актер из «Тихого Дона» Сергей Зубенко умер в возрасте 61 года

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Омский ТЮЗ (Театр для детей и молодежи)/VK

Режиссер, актер театра и кино Сергей Зубенко ушел из жизни в возрасте 61 года. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщил Омский ТЮЗ.

Артист умер 2 октября после тяжелой и продолжительной болезни.

Зубенко появился на свет в 1962 году, в 1985-м окончил Иркутское театральное училище, затем работал в Иркутском, Волгоградском, Красноярском, Челябинском ТЮЗах. На протяжении 18 лет актер служил в Омском государственном драматическом «Пятом театре». С 2014 года Зубенко работал в Омском театре юных зрителей.

Фильмография артиста насчитывает несколько работ, в том числе многосерийный фильм Сергея Урсуляка «Тихий дон» (2015) по одноименному роману Михаила Шолохова и сериал «Ненастье».

1 октября стало известно, что народный артист России Коняев, известный широкой публике по роли в фильме «Тишина», скончался на 87-м году жизни.

Ранее сообщалось, что умер актер из «Республики ШКИД» Александр Липов.

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