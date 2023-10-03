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Жена Бондаренко изначально не знала о его постельных сценах с Бузовой

Жена Бондаренко Алехина не сразу узнала о постельных сценах актера с Бузовой

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Ольга Бузова/YouTube

Жена Станислава Бондаренко Аурика Алехина призналась в беседе с «Пятым каналом», что не сразу узнала о постельных сценах мужа с певицей Ольгой Бузовой.

По словам Алехиной, у них с мужем «нет райдера», что ему нельзя делать. Модель заявила, что поддерживает творчество супруга и не имеет предвзятого отношения к таким сценам.

Однако сама Бузова уверила, что все сцены с поцелуем были согласованы с Алехиной. Артистка также уточнила, что ей было сложно сниматься в подобном.

«Это было правда очень сложно, потому что «на сухую», без бокальчика, в семь утра целоваться не со своим молодым человеком», — пошутила исполнительница.

В октябре Бузова заявила, что актер Стас Бондаренко лишил ее кинодевственности. По словам звезды, артист стал первым мужчиной, с которым она по-актерски и профессионально поцеловалась. Певица снялась с ним в клипе на свой трек «Позови».

Клип представляет собой продолжение музыкального сериала «Вселенная GM». В нем звезды, герои Бузовой и Бондаренко, вновь встретились. Певица узнает об обмане мужчины и устраивает скандал на кухне во время светского мероприятия. Но затем пара страстно целуется на разделочном столе и занимается сексом.

Ранее Ольга Бузова назвала свои «красные флаги» у мужчин.

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