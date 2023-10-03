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Тимур Батрутдинов сыграет надзирателя-русофоба во втором сезоне «Бедного олигарха»

Второй сезон комедии «Бедный олигарх» с Сычевым и Лагашкиным выйдет 16 октября

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Второй сезон сериала «Бедный олигарх» выйдет 16 октября на телеканале ТНТ. Об этом «Газете.Ru» сообщили представители телеканала.

В новых сериях бизнесмен Виктор Гнида (Владимир Сычев) и его дворецкий Адам (Максим Лагашкин) окажутся в лондонской тюрьме, где местные бандиты враждебно настроены к новичкам. Начальница тюрьмы строго чтит букву закона, а русский надзиратель Дмитрий мечтает устроить соотечественнику «сладкую жизнь». Надзирателя-русофоба сыграет комик Тимур Батрутдинов.

Режиссер проекта — Гайк Асатрян. В ролях — Владимир Сычев, Максим Лагашкин, Карен Арутюнов, Дмитрий Красилов, Роман Юнусов, Роман Хан, Янина Студилина.

«Во втором сезоне мой герой — дворецкий Адам — тоже станет олигархом! Правда, на очень короткий срок. А большую часть времени он проведет в тюрьме вместе со своим другом Виктором Гнидой. На площадке было очень весело, потому что у нас появилось большое количество новых персонажей, которых играют прекрасные актеры и комики, так что можно смело утверждать, что планку юмора мы повысили», — поделился Лагашкин.

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