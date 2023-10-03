Вдова Караченцова раскрыла, сколько потратит на постройку дома-музея актера

Артистка Людмила Поргина заявила в беседе с Prozvezd, что на постройку дома-музея Николая Караченцова потребуется более 30 миллионов рублей.

По мнению Поргиной, игра стоит свеч, так как она хочет оставить память о Караченцове. В музее звезда собирается разместить антикварную мебель супруга, а также его коллекцию картин и фотографий. Актриса призналась, что финансово ей помогут сын и невестка.

«Когда сын с невесткой поженились, он оставил им квартиру, в которой они живут. Коля очень любил их. И его все любили. Я еще не встречала такого человека, который бы не любил моего мужа», — поделилась артистка.

Дом-музей Караченцова Поргина планирует возвести на своей даче в подмосковной Валентиновке. Артистка уточнила, что лично контролирует стройку. Она уже начала делать архитектурный план дома и планирует закончить его зимой. По словам звезды, у нее есть силы и здоровье на это.

«Раньше у меня очень болели сломанные пальцы на ногах, не было стабильности в движении. А сейчас, после операции, я уже спокойно хожу. Рядом со мной мои внуки», — рассказала актриса.

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