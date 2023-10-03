Полина Гагарина сыграет главную роль в спин-оффе «Бывших»

В Москве начались съемки сериала «Красные линии». Об этом «Газете.Ru» сообщили представители онлайн-кинотеатра START.

«Красные линии» является спин-оффом проекта «Бывшие». Он расскажет о писательнице и популярном коуче Елене Берн, известной как тетя Лена. Сериал повествует о событиях, произошедших за три года до финала «Бывших». В нем раскроют цену стремительного взлета героини, которая отправилась покорять Москву.

Режиссер сериала — Гамлет Дульян. Главную роль в проекте сыграет певица Полина Гагарина. Также к актерскому составу присоединились Илья Любимов, Александра Флоринская, Алексей Маклаков, Ростислав Бершауэр.

Гагарина назвала свою героиню интересным и драматичным персонажем.

«Появление спин-оффа — это вызов для меня как для актрисы. А как для человека — это возможность попробовать совершенно другую жизнь абсолютно легально. Без оглядки на мою первую профессию», — поделилась исполнительница.

В первый съемочный день поддержать Полину Гагарину и всю команду проекта приехала Любовь Аксенова, исполнившая главную роль в «Бывших».

«Такие чувства переживаешь, когда выдаешь свою дочь удачно замуж. Мне кажется, примерно так», — заявила Аксенова.

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