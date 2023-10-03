Валерий Переверзев объяснил, почему назвал свой фильм «Брат-3»

Режиссер фильма «Брат-3» Валерий Переверзев в беседе с RT признался, что назвал свой фильм «Брат-3» по требованию инвестора.

По словам режиссера, он написал сценарий, который эксперты назвали «безупречным» и предложили снять по нему фильм. Однако Переверзев не знал, как ему создать проект, полный смелых идей и решений, на свои собственные деньги. Он понимал, что такой фильм скорее можно назвать артхаусным, поэтому найти финансирование будет непросто.

«Тут в моей жизни появляется человек, который читает сценарий и говорит: «Я дам тебе деньги, если это будет «Брат 3». Мне в целом было все равно, как фильм будет называться, главное — реализовать все задумки. Так название и появилось. Правда, потом этот человек отказался от проекта, когда тот уже был запущен в работу», — уточнил режиссер.

Он назвал себя трезвым во всех смыслах человеком, который осознавал ответственность за такое произведение. По словам Переверзева, он был готов к тому, что его «распнут», и никто не будет вникать, является ли его картина продолжением дилогии Алексея Балабанова.

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