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В Париже отменили гастроли Анатолия Белого

«КП»: в Париже отменили спектакль с участием Анатолия Белого

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В Париже отменили гастроли актера Анатолия Белого. Об этом сообщает kp.ru.

Спектакль «Я здесь» с участием Белого должен был пройти 4 октября. По данным издания, вероятной причиной того, почему выступление не состоится, являются плохие продажи билетов.

Анатолий Белый уволился из МХТ имени Антона Чехова и покинул Россию в июле 2022 года. Актер рассказывал, что после переезда в Израиль столкнулся с переменами в творческой карьере. Артист также получил негативную реакцию от некоторых россиян. По словам Белого, его осуждают за переезд из России после долгих лет работы в стране.

По словам Белого, его жена Инесса не стала спорить с решением супруга и сразу отправилась собирать вещи. Детям же, как отметил актер, необходимость переезда объяснить было несколько сложнее.

В августе 2023 года труппа театра «Ленком» планировала выступить на сцене театра «Габим» в Израиле, однако Белый назвал это кощунством, после чего продюсеру тура стали поступать угрозы. Директор «Ленкома» Варшавер заявил, что не хочет рисковать своими сотрудниками, поэтому отложил гастроли «до лучших времен».

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