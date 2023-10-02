Петросян раскритиковал тех, кто не верит в будущее России

Юморист Евгений Петросян раскритиковал в беседе с «Пятым каналом» тех, кто не верит в будущее России.

«Один телевизионный комментатор даже по телевидению имел несчастье высказать, что он не верит в будущее России… Как можно так говорить, если ты профессиональный телевизионный человек?! Как ты мог это сказать и внедрить в души людей такую мысль?» — возмутился комик.

Петросян не верит, что у России нет будущего. Он уверен, что за ним стоит молодежь. Артист считает, что генетика «проснется» и «выручит». Пародист признался, что никогда не терял веру в молодое поколение.

В мае Петросян заявил, что его сын Ваган любит ходить в театр. Артист отметил, что мальчику интересно смотреть спектакли. Он назвал малыша «театральным человеком».

Петросян также похвастался, что его трехлетний сын уже учит иностранные языки. Пародист не считает возраст Вагана слишком малым для изучения языков.

Жена Петросяна Татьяна Брухунова родила 13 марта 2020 года. Юморист и его супруга несколько месяцев скрывали не только рождение малыша, но и беременность Брухуновой. В сентябре 2020 года Петросян опубликовал снимок с полугодовалым сыном.

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