Анна Чурина рассказала о съемках с голливудскими звездами

Актриса Анна Чурина общалась с голливудскими звездами Джеки Чаном и Арнольдом Шварценеггером, с которыми они вместе снимались в трилогии о приключениях картографа Джонатана Грина, как на съемках, так и вне съемочной площадки. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью WomanHit.ru.

«Арнольд вообще гримировался с нами в одной гримерке. У нас была «европейская» гримуборная, а у китайцев — своя. Но это не какая-то сегрегация, просто у нас разный тип кожи, волос, разная косметика, мастера, разные фишечки художников, поэтому мы разделялись. Арнольду мы, естественно, предложили огромный шикарный трейлер — пожалуйста, можем вас там гримировать. А он сказал: «Нет, я хочу быть в общей гримерке, мне с вами интересно», — поделилась актриса.

По ее словам, работа с Арнольдом Шварценеггером ей запомнились больше всего, потому что он был дружелюбным, открыто общался с остальными актерами, много шутил и расспрашивал про Россию. Чурина отметила, что во время съемок у российских артистов были «звездные» моменты, однако, пример голливудских звезд сделал их «поскромнее».

«Западные артисты, являясь большими актерами, вообще очень скромные, приземленные. Да, есть понятие «райдер», но это агент обговаривает условия: как приехал актер, где он живет, какой у него вагончик. Но когда они на площадке в кадре, все они делают то, что их попросит режиссер. Это очень хороший пример», — заключила она.

В начале сентября Анна Чурина вспомнила, как жила в Париже, но из-за тоски по дому была вынуждена покупать диски с русской музыкой. По ее словам, она сильно скучала по России.

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