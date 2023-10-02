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Юрий Чернов мог сыграть в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» другую роль

Актер Юрий Чернов признался, что обиделся на режиссера из-за фильма Гайдая

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Народный артист России Юрий Чернов признался в беседе с «Известиями», что изначально режиссер Леонид Гайдая приглашал его на другую роль в фильме «Иван Васильевич меняет профессию».

«Я должен был играть в «Иване Васильевиче» милиционера, который гонялся за Жоржем Милославским, которого играл [Леонид] Куравлев. Леонид Иович Гайдай утвердил», — заявил Чернов.

Однако, дожидаясь съемок картины, артист согласился на другой проект, чтобы подзаработать денег.

«Пошел отпрашиваться к второму режиссеру той картины, где мы подхалтуривали с ребятами. А она мне: «Нет. У тебя завтра и послезавтра съемки». Даже на один день не отпустила», — вспомнил актер.

По словам Чернова, в тот момент он сильно обиделся на второго режиссера и не разговаривал с ней несколько месяцев. Тем не менее сняться в ленте Гайдая Чернову довелось. Он сыграл в ней балалаечника.

Недавно Чернов рассказал, зачем в «Иване Васильевиче» испортили царский обед. Он уточнил, что это было сделано для того, чтобы голодные актеры и другие члены съемочной группы не пытались украдкой отщипнуть кусок от бутафорских блюд.

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