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Актер Андрей Соколов об отношениях: «От любви глупеют»

Актер Андрей Соколов назвал любовь опасным чувством

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер Андрей Соколов признался, что сталкивался с женщинами, которые общались с ним только из-за популярности. Его слова передает StarHit.

По словам Соколова, с тех пор он научился отличать искренность от фальши, отметив, что «по минному полю два раза не ходят».

«Просто когда идет монетизация отношений в дружбе и любви, особенно обидно», — заявил артист.

Соколов признался, что в определенный момент стал ценить людей, которых знал еще со школьной скамьи.

«Со стороны очень заметно, когда ты видишь какого-то своего коллегу и думаешь: неужели он не понимает, что его используют? Но это тоже издержки профессии. И с женщинами то же самое бывает», — подчеркнул актер.

Соколов назвал любовь опасным чувством. Он считает, что от этого глупеют, так как у человека наступает эйфория.

«Нельзя быть полностью расслабленным, нужно все равно держать ухо востро. Хотя бы для того, чтобы не спугнуть и сохранить свое счастье», — заявил артист.

Актер Андрей Соколов был женат трижды. О его первой супруге Ирине мало известно. Во второй раз Соколов женился на актрисе Евгении Гусевой-Легковской, брак продлился один год. Третьей женой актера стала модельер Ольга. В этом союзе в 2010 году появилась дочь Софья.

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