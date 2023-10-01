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В Казахстане отменили концерты Максима Галкина*

Shot: в Казахстане отменили концерты Максима Галкина по техническим причинам

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В Казахстане отменили концерты комика Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Причиной отмены выступления стали технические причины. Концерт Галкина должен был пройти 8 октября в Центральном концертном зале «Казахстан» в городе Астана. Однако, по данным источника, с 4 по 10 октября в здании будут проводиться технические работы на сетях водопровода.

Другое выступление Галкина должно было состояться 9 октября во Дворце республики в Алма-Ате. Как отмечает издание, 1 октября администрация концертного зала сообщила о его закрытии из-за аварийного состояния механики сцены. По словам руководства, на ремонт уйдет около двух недель.

28 августа стало известно, что концерт Галкина, запланированный на 15 сентября 2023 года в Таллине, был отменен. Причина неизвестна.

30 августа Галкин признался, что столкнулся со «злорадными» комментариями после отмены выступления. Однако артист высмеял слухи, что «никому не нужен» за рубежом, уточнив, что у него пройдет три концерта в Эстонии — с 16 по 18 февраля 2024 года звезда выступит в Таллине, Тарту и Йыхви.

Ранее Виктор Дробыш признался в ненависти к Наташе Королевой.

*  признан в РФ иностранным агентом
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