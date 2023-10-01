Елена Ваенга прокляла Наталию Власову из-за песни

Певица Наталия Власова вспомнила в шоу «Секрет на миллион» о конфликте с коллегой и бывшей лучшей подругой Еленой Ваенгой.

Власова рассказала, как в одном из альбомов Ваенги услышала припев из своей песни «Остров», выпущенной в 2000 году. Она посчитала «некрасивой» ситуацию с воровством ее творчества. Вскоре после этого ее коллеге позвонила артистке. Она «не сдержалась» и спросила, почему певица использовала ее мелодию в композиции «Та любовь». Исполнительница заявила, что в ответ услышала оскорбления в свой адрес, от которых «окаменела».

«Дальше пауза минутная, а потом адские проклятия, ничего более страшного я не слышала: «Я проклинаю тебя и тот день, когда я научила тебя играть на гитаре! Будь проклята ты до конца жизни!» И куча мата», — поделилась артистка.

Наталия Власова начала свою карьеру в 1999 году, выпустив песню «Я у твоих ног». Певица дважды получила премию «Золотой Граммофон» за данную композицию. В 2000 году Власова была приглашена Алло Пугачевой в «Рождественские встречи», где состоялись премьера второй песни — «На тебя обиделась».

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