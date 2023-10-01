Анна Asti рассказала о манипуляциях над Элджеем

Рэпер Элджей присоединился к лейблу певицы Анны Asti FENIX MUSIC. Об этом сообщила сама артистка в беседе с Telegram-каналом ZHARA MAG.
Анна Asti отметила открытие собственного музыкального лейбла FENIX MUSIC в Петровском путевом дворце. Вечеринка началась с выступления Элджея. Певица рассказала, что познакомилась с рэпером примерно полгода назад. Она пригласила его к себе и накормила ужином.
Анна Asti уточнила, что коллега согласился присоединиться к ее лейблу чуть позже.
«Просто я манипулировала именно ужином», — пошутила звезда.
Анна Asti также не исключила, что может записать совместный трек с Элджеем. По словам артистки, она и рэпер уже разговаривали об этом, однако в ближайшее время фит не планируется.
«Когда это будет непонятно», — отметила исполнительница.
Анна Дзюба, известная под псевдонимом Asti, начала свою карьеру в 2007 году. В 2010-м артистка присоединилась к дуэту Artik & Asti. В 2013-м группа выпустила дебютный альбом «#РайОдинНаДвоих».
В 2021-м Дзюба сообщила об уходе из группы и начале сольной карьеры. 14 января 2022 года она выпустила дебютный сингл «Феникс». 24 июня 2022-го вышел одноименный дебютный альбом.
Ранее Анна Asti объявила об открытии музыкального лейбла.