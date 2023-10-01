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Анна Asti рассказала о манипуляциях над Элджеем

Рэпер Элджей стал участником лейбла Анны Asti

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@sayonaraboy/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Рэпер Элджей присоединился к лейблу певицы Анны Asti FENIX MUSIC. Об этом сообщила сама артистка в беседе с Telegram-каналом ZHARA MAG.

Анна Asti отметила открытие собственного музыкального лейбла FENIX MUSIC в Петровском путевом дворце. Вечеринка началась с выступления Элджея. Певица рассказала, что познакомилась с рэпером примерно полгода назад. Она пригласила его к себе и накормила ужином.

Анна Asti уточнила, что коллега согласился присоединиться к ее лейблу чуть позже.

«Просто я манипулировала именно ужином», — пошутила звезда.

Анна Asti также не исключила, что может записать совместный трек с Элджеем. По словам артистки, она и рэпер уже разговаривали об этом, однако в ближайшее время фит не планируется.

«Когда это будет непонятно», — отметила исполнительница.

Анна Дзюба, известная под псевдонимом Asti, начала свою карьеру в 2007 году. В 2010-м артистка присоединилась к дуэту Artik & Asti. В 2013-м группа выпустила дебютный альбом «#РайОдинНаДвоих».

В 2021-м Дзюба сообщила об уходе из группы и начале сольной карьеры. 14 января 2022 года она выпустила дебютный сингл «Феникс». 24 июня 2022-го вышел одноименный дебютный альбом.

Ранее Анна Asti объявила об открытии музыкального лейбла.

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