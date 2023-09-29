Шотландский балет сделает Золушку темнокожим мужчиной

Шотландский балет откроет рождественский сезон постановкой по мотивам сказки «Золушка» «Синдерс» (Cinders) на музыку русского композитора Сергея Прокофьева. Об этом сообщает пресс-служба труппы.

Действие спектакля будет разворачиваться в XX веке в торговом центре семьи Cinders. У спектакля запланированы два формата — в одном «Золушка» (Синдерс) будет темнокожим мужчиной, чью жизнь изменит принцесса, в другой — как и в классической сказке, девушкой, которая повстречает принца.

«Мы все знаем и любим классическую историю о Золушке, но новая версия перенесет нас в удивительный перевернутый мир, где мужская партия (ранее более стоический персонаж) представляет собой сложную смесь уязвимости и устойчивости, а женская (где девушка обычно довольно робкая и забитая на протяжении большей части оригинального балета) сильна и полна харизмы…» — говорит исполнитель мужской партии Бруно Мичиарди.

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