Народного артиста России, композитора Игоря Николаева тайно выписали из больницы после операции на сердце. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как уточняет канал, специально для Николаева на закрытую стоянку к НМИЦК имени Чазова подогнали черный BMW.

По данным осведомленного источника, никаких осложнений после проведенного артисту аортокоронарного шунтирования врачи не выявили, патологий в его анализах также не нашли. Кроме того, врачи настоятельно рекомендовали Николаеву больше времени уделять отдыху и воздержаться от употребления алкогольных напитков.

15 сентября Telegram-канал 112 сообщил, что Николаева экстренно госпитализировали. В тот же день Telegram-канал Mash заявил, что композитор был переведен в реанимацию. По данным издания, у народного артиста РФ якобы обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта. В тот же день окружение музыканта опровергло информацию, что композитор находится в реанимации.

19 сентября звезде провели операцию на сердце — коронарное шунтирование, — а 20 сентября перевели в стационар. 22 сентября сообщалось, что Николаев поправляется после операции и занимается гимнастикой и ЛФК.

О выписке Николаева стало известно утром 29 сентября.

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