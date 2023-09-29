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Спектакль с Захаровой под угрозой после сообщений о проблемах с алкоголем

Shot: после прощания с Гришечкиным Юлию Захарову не могут привести в чувство

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ejikikungfu/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Спектакль с актрисой Юлией Захаровой может быть под угрозой после сообщений о ее проблемах с алкоголем. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Сейчас актриса пытается прийти в себя перед спектаклем, который состоится через неделю. На вопрос — помогают ли принимаемые близкими меры — наш собеседник тяжело вздохнул», — уточнили авторы канала.

Как утверждает источник из близкого окружения актрисы, на прощании с заслуженным артистом РФ Вячеславом Гришечкиным Захарова якобы пила антидепрессанты и смешала их с «приличной порцией алкоголя».

19 сентября она пришла на прощание с актером Вячеславом Гришечкиным. В опубликованном Telegram-каналами видеоролике с церемонии актриса, известная по роли Лены Полено в ситкоме «Счастливы вместе», обматерила присутствующих, находясь в неадекватном состоянии. Она призналась, что в последний раз общалась с коллегой две недели назад и он был в прекрасном расположении духа.

После брат Захаровой Антон Тульский опроверг наличие проблем с алкоголем у артистки.

Ранее Бритни Спирс объяснилась за танец с бутафорскими ножами.

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