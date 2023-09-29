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Коллега покрыл ведущего «Первого канала» матом из-за фото с охотничьим трофеем

Ведущего Дмитрия Талабуева раскритиковали из-за фотографии с телом лисенка

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Дмитрий Талабуев/VK

Ведущего «Первого канала» в Красноярске Дмитрия Талабуева раскритиковали за фотографию с телом лисенка, опубликованную на его странице еще в 2020 году. Об этом сообщает местное издание «Проспект мира».

Его коллега, ведущий телеканала «Енисей» Владислав Власов, покрыл Талабуева матом из-за кадра с охотничьим трофеем на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

После Власов значительно сократил текст, однако скриншоты с его эмоциональным постом и заявлением, что он предлагал Талабуеву встретиться, разошлись по Telegram-каналам.

«Друзья, можете себе представить чувства этого [...] маленького лисенка? Это ведущий 1 канала Дмитрий Талабуев из Красноярска», — говорится теперь в посте.

Под последними постами Дмитрия Талабуева в соцсетях авторы комментариев напоминают, что тот якобы признавался, что забил лисенка кулаками.

Дмитрий Талабуев ведет рубрику «Самооборона» в программе «Доброе утро» на Первом канале. Владислав Власов — ведущий новостных выпусков на «Енисее».

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