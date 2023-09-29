Теннисистка Светлана Кузнецова сыграет в новом сезоне сериала «Триггер»

Теннисистка Светлана Кузнецова сыграет эпизодическую роль в сериале «Триггер» с Максимом Матвеевым в главной роли. Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Кинопоиск.

«Триггер» — один из моих любимых сериалов. Когда Александра Ремизова предложила мне роль, я испытала шок и детскую радость. Моя героиня мне очень близка и очень понятна. Я переживала, как и многие профессиональные спортсмены, серьезные психологические кризисы», — вспомнила Кузнецова.

Для подготовки к своей роли спортсменка несколько месяцев посещала курсы по актерскому мастерству, а также разбирала сцены вместе с режиссером и прислушивалась к профессиональному мнению Максима Матвеева, который играет в проекте главную роль. Сам актер считает, что Кузнецова отлично справилась со своей задачей и выглядела в кадре достаточно непосредственно. Он также похвалил спортсменку за хорошую память.

«Мы снимали сцену на корте: на одной реплике ей нужно было отбить определенное количество мячей, а на другой — переместиться по огромному корту. Светлана сразу правильно прошла по всем меткам, сказала нужный текст, — и сцена сложилась», — заявил Матвеев.

Сериал «Триггер» стартовал в 2020 году. Он рассказывает о московском психологе, который предпочитает использовать в своей работе «шоковый» метод психотерапии.

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