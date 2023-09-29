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Актера Валентина Голубенко экстренно госпитализировали из-за поражения мозга

Mash: актера Валентина Голубенко поместили в реанимацию из-за поражения мозга

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Кадр из сериала «Знахарь»

Заслуженный артист России Валентин Голубенко был экстренно госпитализирован и помещен в реанимацию из-за многоочагового поражения головного мозга. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, врачи диагностировали у 82-летнего актера дисциркуляторную энцефалопатию, которая характеризуется многоочаговым поражением мозга. Сейчас Голубенко находится в тяжелом состоянии из-за хронических заболеваний, которые осложняют течение болезни. Медики борются за его жизнь.

29 сентября Telegram-канал Mash сообщил, что российскому пианисту Игорю Брилю стало плохо в его московской квартире — его конечности стали неметь, а кончики пальцев на руках покалывать. Он успел вызвать скорую, которая оказала ему медицинскую помощь. Telegram-канал заявил, во время госпитализации сердце Бриля якобы чуть не остановилось, однако врачи быстро среагировали и провели электроимпульсную терапию.

Ранее пианист Бриль высмеял слухи о тяжелом состоянии.

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