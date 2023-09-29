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Звезда группы «Моя Мишель» вспомнила о травмирующем расставании

Певица Татьяна Ткачук впала в депрессию после расставания с возлюбленным

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mymichelle.band/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Татьяна Ткачук призналась в беседе с ngs.ru, что в 24 года тяжело переживала расставание.

Ткачук вспомнила, как в 24 года «влюбилась без памяти», однако спустя некоторое время ее партнер решил с ней расстаться. Причиной разрыва стало то, что мужчина полюбил другую. Артистка отметила, что для нее это было больно, неожиданно и страшно. Более того, еще пять лет после расставания экс-возлюбленный ей снился.

По словам Ткачук, у нее начались стадия отрицания и гнева после расставания. Звезда заявила, что делала «всякие странные вещи». Она вспомнила, как каталась пьяная на джипе с незнакомым мужчиной и жгла предметы в поле. Позже она отправилась в отпуск в Хорватию, где осознанна разрыв.

«Наступила депрессия. Мы встречались еще несколько раз после этого, но я поняла, что не могу так. Оборвала все связи с ним и нашими общими друзьями. Отрывала его от себя с мясом. Привыкала быть одна или с кем-то другим, писала песни», — поделилась певица.

Татьяна Ткачук наиболее известна как солистка и основательница группы «Моя Мишель». В 2013 году коллектив выпустил дебютный альбом «Ты мне нравишься».

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