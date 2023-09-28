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Группа Little Big отреклась от России

Коллектив Little Big стал позиционировать себя группой из Лос-Анджелеса

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Little Big

Панк-поп-рейв-группа Little Big позиционирует себя как коллектив из Лос-Анджелеса на предстоящих концертах в Европе. Об этом сообщает ura.ru.

По данным издания, на афише мероприятия Little Big во Франции музыканты называют себя коллективом из США, который при этом известен во всем мире, «включая Россию, Украину, Испанию, Канаду, Великобританию, Францию и многие другие страны».

Коллектив планирует выступить в Париже, Нанте и Мериньяке.

10 августа в Ереване отменили концерт Little Big по причине угрозы безопасности. По словам представителей группы, организаторы концерта не смогли дать гарантии, что мероприятие пройдет без происшествий.

9 августа армянский культурный центр «Священная Армения» заявил, что планирует подать жалобу в местную генпрокуратуру на фронтмена коллектива Little Big Илью Прусикина (признан в РФ иностранным агентом). Причиной жалобы стало то, что артист «осквернил христианский крест, использовав его в качестве скейтборда». По словам активистов, своим поступком Прусикин «поглумился над христианскими ценностями и оскорбил религиозные чувства христиан».

Ранее в якутском парламенте назвали недоразумением запрет проката «Айты».

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