Российский актер и режиссер Данила Козловский вошел в состав жюри кинофестиваля «Маяк», который будет проходить в Геленджике. Об этом сообщается на сайте смотра.

Председателем жюри назначен продюсер Игорь Толстунов. Также судить киносмотр будут художник кино Надежда Васильева-Балабанова, кинокритик Лев Карахан, режиссер Алексей Попогребский и актриса Аня Чиповская.

Фестиваль «Маяк» будет проходить в Геленджике с 5 по 9 октября. Маяк стал символом фестиваля, поскольку является заметной достопримечательностью города города.

Организатор фестиваля — фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм».

Бородин в середине апреля обратился в прокуратуру с заявлением о том, что после начала спецоперации России на Украине Козловский уехал в США, а потом решил вернуться в Россию и выступить в театрах в Москве и Санкт-Петербурге.

Актер в ответ подчеркнул, что у него нет второго гражданства, а из России он уезжал, чтобы навестить своего ребенка в Америке. Кроме того, он опроверг слова Бородина о том, что якобы критиковал российскую власть.

13 сентября стало известно, что Козловский отсудил у Бородина рубль.

Ранее в Британии спилили дерево Робин Гуда.